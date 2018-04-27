Врио премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, считает их бесперспективными, заявил пресс-секретарь главы кабмина Арам Араратян.

"И.о премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорить", — написал Араратян в Faceebook

Кроме того, по мнению врио премьера, требование о проведении переговоров перед камерами уже свидетельствует о том, что их целью не является достижение результата, отметил Араратян.

Карапетян также заявил, что лидеру оппозиции стоит прислушаться к призыву президента страны Армена Саркисяна о совместном обсуждении существующих проблем.