Лидеры КНДР и Южной Кореи сделают совместное заявление

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на межкорейском саммите. 27 апреля 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на межкорейском саммите. 27 апреля 2018

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Работа над итоговым заявлением межкорейского саммита продолжается, сообщил журналистам представитель администрации Южной Кореи.

"Обе стороны решили продолжить рабочие дискуссии по составлению совместной декларации. Если заявление будет, его подпишут и совместно опубликуют лидеры обеих сторон", — сказал он.

Как сообщил на другом брифинге еще один представитель южнокорейской администрации, совместная декларация может быть принята и оглашена до официального банкета саммита. Ранее сообщалось, что банкет начнется в 18.30 (12.30 мск).

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.