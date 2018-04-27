Вопросы между Севером и Югом Кореи должны решать корейцы, заявил Слуцкий

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на межкорейском саммите. 27 апреля 2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на межкорейском саммите. 27 апреля 2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вопросы между Севером и Югом Кореи должны решать сами корейцы, вмешательство внешних игроков может обострить ситуацию, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

"Сам факт проведения межкорейского саммита можно считать прорывом десятилетия. Я бы назвал его "переговорами надежды". Впервые за продолжительное время наметился сдвиг в сторону позитива. Диалог — это именно то, за что всегда выступала Россия в вопросах урегулирования на Корейском полуострове. 38-я параллель некогда разделила единый народ. И только сами корейцы должны решить все вопросы между Севером и Югом", — сказал Слуцкий.

Он отметил "весьма здравый подход" Пхеньяна, с которым, по его словам, РФ будет наращивать отношения, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии. "Причём весьма форсировано", — подчеркнул политик.

Он также выразил надежду, что эти переговоры будут позитивно восприняты и в Вашингтоне.

"Сейчас очень важно всем внешним игрокам не вмешиваться в процесс налаживания отношений, не обострять и провоцировать, в частности, КНДР. От того, насколько успешен будет межкорейский диалог, зависят вопросы стабильности и безопасности всего региона", — подчеркнул парламентарий.