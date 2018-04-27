Лидер оппозиции Армении заявил, что обсудил с президентом ситуацию в стране

ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.

"Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем",- написал Пашинян в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, Саркисян принес с собой документ, удостоверяющий, что он не является гражданином Великобритании с 2011 года. Ранее Пашинян заявлял, что прежнее британское гражданство Саркисяна является помехой для его президентства.

Он также сообщил, что обсудил с представителями бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" вопросы выхода из сложившейся в стране ситуации. "Вчера вечером я провел встречу с представителем Верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Арсеном Амбарцумяном и руководителем фракции АРФД Арменом Рустамяном. Обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и возможные пути решения проблем", — написал Пашинян.

Ранее "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне массовых протестов. Протестующие, добившиеся отставки премьера Сержа Саргсяна, требуют назначить главой кабмина их лидера Пашиняна.

У Республиканской партии Армении, возглавляемой Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за РПА. Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент 40 голосов.

Акции против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.