Города дальнего присоединились к "Бессмертному полку"

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Новые города дальнего зарубежья в 2018 году присоединились к ставшей международной акции "Бессмертный полк", их общее количество назвать сложно, сообщил журналистам в пятницу сопредседатель совета, один из основателей историко-патриотического движения "Бессмертный полк" (Томск) Сергей Колотовкин.

"К нам продолжают обращаться, в основном, на карте "Бессмертного полка" появляются новые небольшие населенные пункты. Есть новые города – это в основном дальнее зарубежье. Мы получили обращения из Гаваны (Куба), округа в Японии, нескольких городов в США, двух городов из Греции", — рассказал он.

Колотовкин отметил, что в этом году организаторы впервые обратили более пристальное внимание на просьбы о том, чтобы труженики тыла стали полноценными участниками "Бессмертного полка", в связи с чем на официальном сайте акции был запущен проект "Любовью победив войну…", где собирается информация о людях, в основном, женщинах, приближавших победу в тылу.

Отвечая на вопрос о количестве участников акции, он подчеркнул, что это не главное. "Дело не в количестве людей. Самое главное, чтобы вошло в традицию, когда 9 мая люди достают фотографию своего солдата. Может быть, они пойдут в колонне, а может, просто поставят фотографию в своей квартире, расскажут о нем детям. По моим ощущениям, сегодня мы уже близки к этому", — сказал Колотовкин.

Он призвал не спорить о родоначальниках движения "Бессмертный полк", отметив, что и до официального проведения акции в Томске семь лет назад были случаи, когда люди в разных уголках России и не только выходили на улицы с портретами участников Великой Отечественной войны. Одна из первых таких акций, по его словам, состоялась в 1965 году в Новосибирске – ее провели педагоги и ученики 121 школы.

Многочисленная акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.