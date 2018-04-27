Полиция в Бразилии попросила суд продлить расследование против президента

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии обратилась к Верховному суду страны с просьбой продлить на 60 дней расследование в отношении президента страны Мишела Темера по делу об указе, связанном с портовым сектором, передает агентство Efe.

Как отмечает агентство, такая просьба поступает от бразильской полиции уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что в конце февраля судья Луис Роберту Баррозу продлил на 60 дней срок расследования уголовного дела против действующего президента по делу о президентском указе об изменении системы управления портами, который якобы мог принести выгоду компании Rodrimar в обмен на взятки для Партии бразильского демократического движения.