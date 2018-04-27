МИД подключился к поискам пропавшей в Таиланде россиянки

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке подключилось к выяснению ситуации с жительницей Владивостока Риммой Хаметовой, информация о пропаже которой в Таиланде появилась в соцсетях.

В четверг сообщалось, что родственники и друзья пропавшей жительницы Владивостока 1986 года рождения обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может знать ее местонахождение. Близкие Хаметовой рассказывают, что она прилетела в Паттайю по турпутевке 30 января, а вернуться должна была 10 февраля, но домой не поехала. Девушка сняла квартиру в Паттайе и до 3 марта была на связи, после чего перестала отвечать. Друзья Риммы сказали, что, по данным тайской полиции, девушка может находиться в Королевстве Бахрейн.

"Мы получили обращение родных девушки, связались с отцом и выясняем обстоятельства. МИД и консульские учреждения не наделены правом поиска людей за рубежом, поэтому мы оказываем содействие в рамках своей компетенции", — сказал РИА Новости руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Владимир Коновалов.

По его словам, направлены запросы в консульские учреждения, готовится информация для правоохранителей.

"В пределах своей компетенции к ситуации мы подключились", — добавил собеседник агентства.