Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух корейских государств, сообщил представитель администрации Южной Кореи.

"Если соединить железные дороги (КНДР и Южной Кореи — ред.), можно будет пустить скоростные поезда", — привел слова Мун Чжэ Ина представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.