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В мире

Историческая встреча: состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей

Сюжет:
Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи (27)
06:3127.04.2018
(обновлено: 08:20 27.04.2018)
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© REUTERSВстреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали саммит в пограничном пункте переговоров Пханмунджом. По итогам первого раунда Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил наладить железнодорожное сообщение между странами.

В течение дня главы двух корейских государств планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Южнокорейские солдаты на демаркационной линии перед встречей лидеров КНДР и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
Ким Чен Ын привез лидеру Южной Кореи пхеньянской лапши

Символ мира

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. После чего Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны линию, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне.

В начале встречи северокорейский лидер выразил надежду на успешное завершение переговоров.

Люди в Сеуле смотрят сообщение об испытании водородной бомбы в КНДР. Архивное фото
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
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Мун Чжэ Ин, в свою очередь, назвал своего коллегу "нашим председателем Кимом" и заявил, что пересечение лидером КНДР демаркационной линии стало символом мира.

Первый раунд

По итогам утреннего раунда переговоров Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще проводить встречи.

"Давайте построим желанный хороший мир", — приводит южнокорейская сторона его слова.

Кроме того, Сеул сообщил о призыве Ким Чен Ына положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал северокорейскому коллеге о своем желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем.

Кроме того, президент Южной Кореи предложил соединить железные дороги Севера и Юга. Он выразил надежду на запуск скоростных поездов между странами.

Изменение курса

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов. Кроме того, прекращает работу ядерный полигон на севере страны.

Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

Решение приняли на заседании центрального комитета правящей партии КНДР 20 апреля.

Улучшение отношений

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ назвали условие ослабления американских санкций против КНДР
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных пусков и ядерного испытания КНДР. Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. США и Южная Корея призывали мировое сообщество оказывать давление на КНДР.

Серьезное улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.

На прошлой неделе кандидат в госсекретари США Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Переговоры такого уровня между представителям двух стран стали первыми с 2000 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории "третьей" страны после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Кроме того, что южнокорейский лидер не исключил возможности проведения трехстороннего саммита между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.

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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Razum-1945
Не будет там прочного мира по вине вашингтонского рыла.
06:59
27.04.2018
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sit-ufa
Как хорошо когда рядом с ними СШП не маячит!
06:53
27.04.2018
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