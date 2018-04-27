КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на хорошие результаты межкорейского саммита в Пханмунджоме, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра встречи.

"Хочется хорошо поговорить с президентом (Южной Кореи — ред.) Мун Чжэ Ином, обязательно поговорить о нужном, получить из этого хорошие результаты", — сказал Ким Чен Ын в начале встречи с Мун Чжэ Ином.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.