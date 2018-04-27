Ким Чен Ын рассказал, с каким настроем делегация из КНДР прибыла на саммит

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Делегация КНДР прибыла на корейский саммит в пограничный пункт переговоров Пханмунджом с ощущением начала новой истории, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию", — заявил Ким Чен Ын на встрече с президентом Мун Чжэ Ином.

Примерно то же самое он написал в книге гостей в "Доме мира" перед началом переговоров: "Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын".

В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.