Япония ждет от КНДР конкретных шагов после межкорейского саммита

ТОКИО, 27 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония ожидает от Северной Кореи конкретных шагов после межкорейского саммита, заявил журналистам японский министр обороны Ицунори Онодэра.

"Я воздержусь от прогнозов конкретных результатов встречи, но важность заключается (в самом) саммите, а также в том, чтобы на последующем саммите Северной Кореи и США добиться (от Пхеньяна) конкретных действий по освобождению насильно удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной программам. Мы внимательно следим за ходом переговоров", — сказал министр.

В пятницу на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны между Севером и Югом Кореи началась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.