Мун Чжэ Ин пересек демаркационную линию и на минуту оказался в КНДР

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидеры Южной Кореи и КНДР сымпровизировали при встрече на военно-демаркационной линии в пункте Пханмунджом и вышли за рамки протокола, передает корреспондент РИА Новости.

Перед началом межкорейского саммита глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын перешагнул символический бетонный барьер, обозначающий военно-демаркационную линию, а затем, обменявшись приветствиями, лидеры перешагнули линию вновь, оказавшись на северокорейской территории.

Так что формально и фактически президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также уже побывал в Северной Корее.

Через минуту они оба вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где состоится саммит, по красной ковровой дорожке через строй почетного караула.