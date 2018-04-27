Лидеры КНДР и Южной Кореи перешли в здание переговоров саммита

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перешли в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для проведения межкорейского саммита, передает корреспондент РИА Новости.

От военно-демаркационной линии они проследовали до "Дома мира" по красной ковровой дорожке через колонну почетного караула в форме старинной корейской династии, а затем лидеров приветствовал военный оркестр. Ким Чен Ына, одетого в темный костюм-френч, приветствовали и пожали ему руку члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.

Вместе с Ким Чен Ыном на переговоры в составе северокорейской делегации прибыли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон, а также сестра Ким Чен Ына из центрального аппарата партии Ким Ё Чжон. Они также поочередно пожали руку президенту Мун Чжэ Ину.

Затем все вместе лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.