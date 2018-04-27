КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями, передает корреспондент РИА Новости.

Затем главы двух государств сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.

В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Ранее Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

США приветствовали саммит КНДР и Южной Кореи, анонсировав в ближайшее время встречу американского президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. "Мы желаем корейскому народу всего наилучшего. Мы надеемся, что переговоры позволят достичь прогресса в направлении будущего, которое принесет мир и процветание всему Корейскому полуострову", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США благодарны нашему близкому союзнику Южной Корее за тесную координацию и рассчитывают продолжить активные обсуждения по подготовке к запланированной встрече между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в предстоящие недели", — добавила она.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.