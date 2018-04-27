ШИХАНЫ, 27 апр — РИА Новости. Администрация города Шиханы, в котором якобы разработали отравляющее вещество, которое в Великобритании называют "Новичок", благодарна британским СМИ за "рекламу", и ей необходимо использовать для привлечения в город инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

"Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций", — рассказал Татаринов.

Ранее газета Times сообщила, что британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в городе Шиханы Саратовской области. Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.

Руководитель саратовского филиала "Шиханы" НИИ органической химии и технологии Андрей Карасев заявил, что с 2005 года у них "никаких производств нет, (действует) новое предприятие, которое работает по конвенции по уничтожению химического оружия.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.