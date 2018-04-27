Президент Южной Кореи прибыл в Пханмунджом на встречу с Ким Чен Ыном

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в приграничный пункт переговоров Пханмунджом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын также на пути к Пханмунджому. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

По дороге колонну автомобилей Мун Чжэ Ина провожали жители Сеула, размахивая южнокорейскими флагами.