Помощник госсекретаря США Митчелл посетит Грузию и Украину

Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл. Архивное фото

Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит на следующей неделе Грузию и Украину, сообщил госдепартамент.

После министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнётся в пятницу, Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он выскажется в поддержку "североатлантических устремлений Грузии".

Визит в Киев пройдёт 1-3 мая. Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовёт правительство страны к проведению реформ, сообщили в госдепе.