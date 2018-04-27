Трамп принял детей журналистов и заявил, что они ведут себя лучше родителей

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула и заявил, что они ведут себя лучше, чем их родители.

В США в четверг отмечали день, когда многие взрослые берут детей с собой на работу.

Программа детей журналистов в Белом доме включала посещение Овального кабинета и Розового сада Белого дома, а также брифинг специально для детей, который устроила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. На этом брифинге были сообщены и вполне серьезные новости: например, Сандерс сообщила, что президент Трамп 13 июля посетит Великобританию.

"Вообще-то дети мне задают куда лучшие вопросы, если правду сказать", — заявил президент США, фотографируясь с детьми. "Ваши родители сейчас ведут себя очень мило, просто поверить не могу! Не хотят оконфузиться перед вами. Понимаете? Они такие милые, просто не могу поверить!" — добавил Трамп. Он также в шутку спросил, стоит ли выгнать родителей-журналистов из Овального кабинета, пока идет встреча. Дети ответили, что стоит.

У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл "оппозиционной партией" и "врагами народа", получая взамен жесткую критику.