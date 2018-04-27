МЕХИКО, 27 апр – РИА Новости. Венесуэла и Панама договорились о возвращении послов, отозванных ранее на фоне ухудшения отношений послов двух стран, сообщил в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как передает агентство AVN, также Мадуро заявил о возобновлении авиасообщения с Панамой с 27 апреля.

В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора. Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.

Полностью авиасообщение двух стран было прервано в ночь на 25 апреля, когда вступил в силу ответный запрет на полеты венесуэльских компаний в Панаму.