Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как в четверг прежний глава Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США, сообщается на странице ЦРУ в Twitter.

"Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и, как и всегда, делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной", — приводятся в сообщении слова Хаспел.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора ЦРУ Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной во главе этого ведомства. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел. Более ста американских военных в отставке призвали американский сенат не одобрять кандидатуру Хаспел, если после тщательных проверок ее прошлого выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.