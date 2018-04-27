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"Революция продолжается". Чего на самом деле хочет оппозиция в Армении

08:0027.04.2018
(обновлено: 08:01 27.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкНикол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа СаргсянаНикол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Антон Лисицын.  Национальное собрание Армении на специальном заседании 1 мая изберет нового премьер-министра. Предыдущий глава кабмина Серж Саргсян покинул пост из-за массовых протестов в Ереване. Он также сложил полномочия председателя правящей Республиканской партии. Но оппозицию не устраивает ни его отставка, ни назначенное в парламенте голосование. Ее лидер Никол Пашинян настаивает на передаче власти некоему народному премьеру — очевидно, себе. РИА Новости разбиралось, с какими требованиями и кто выходил на улицы Еревана.

"Недовольство было всеобщим"

Жительница Еревана Ирина Симонян принципиально не принимает участия ни в какой "уличной политике". Она описывает массовые митинги так: "Были протестующие и молчуны". "В целом Серж Саргсян действительно сегодня крайне непопулярен, — объясняет Ирина. — Его назначение премьером в обществе восприняли отрицательно. Все были недовольны тем, что Серж нарушил обещание не претендовать на этот пост".

Саргсян действительно в 2014 году заявил, что не намерен руководить правительством. Но в декабре 2017-го в возглавляемой им Республиканской партии уточнили, что обещание можно и дезавуировать. Дескать, изменилась политическая обстановка в стране и за рубежом.

Ирина разделяет недовольство соотечественников, но признается, что протесты и перекрытые улицы ее сильно раздражали. "Плюс постоянный шум. Я живу в центре города, и были дни, когда с утра до поздней ночи машины непрерывно сигналили. Раздражало и то, что трудно было добраться до нужного места", — рассказывает она.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМитинг в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Митинг в Ереване
Никол Пашинян обращается к сторонникам в Ереване. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Жительница Еревана не уверена, что основные политические баталии позади. После того как оппозиция воспользовалась массовым недовольством властью, размежевание неизбежно — не все в Армении разделяют взгляды лидера протестов Никола Пашиняна, утверждает Ирина. "Пашинян и его соратники всегда выступали с прозападных и русофобских позиций. Пока на эту тему высказываются осторожно, но понятно, что будет, если они придут к власти. Часть населения видит на месте премьера Карена Карапетяна (исполняющего обязанности главы правительства после отставки Саргсяна. — Прим. ред.). Поэтому основное начнется сейчас", — считает она.

"Не было протестной символики"

"Демонстрации и протестные настроения всегда были присущи армянской политике. Все началось в 1988-м, с массовых митингов против коммунистического режима, за решение проблем Нагорного Карабаха. Механизм уличных протестов задействовали в стране постоянно", — полагает ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Геворг Меликян. 

По его словам, значительная часть общества рассчитывает на то, что на этот раз за протестами последуют некие благотворные изменения. "Хотя, как показывает опыт, выгоду от всех политических процессов получала не страна, не гражданское общество, а ограниченный круг конкретных людей или кланов".

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
Участники акции протеста сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Меликян обращает внимание на то, что на митингах в Ереване не звучали лозунги, связанные с внешней политикой. "Хорошо или плохо, но Никол сделал так, что не возникало никаких ассоциаций с "цветными революциями". Не было ни протестной символики, ни печенек Нуланд и российских бубликов. С другой стороны, было бы наивным думать, что никто не вмешивался. Пройдут годы, мы узнаем, кто пытался повлиять на политику в Ереване. Но факт в том, что не было лозунгов: мы войдем в НАТО или никогда не войдем в НАТО, выйдем из ЕАЭС — словом, ни пророссийских, ни антироссийских. В интервью зарубежным журналистам Пашинян сказал, что, по его мнению, российские военные должны остаться в Армении, Еревану не следует выходить из ОДКБ и ЕврАзЭс, российским интересам здесь ничто не угрожает".

Без предварительных условий

Между тем отставка Сержа Саргсяна не снизила напряжение в обществе. Бывшему премьеру 26 апреля пришлось объявить, что он складывает и полномочия председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА). Аппетиты митингующей оппозиции это тоже не удовлетворило. Хотя в партии пояснили, что "РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий".

Задержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян призвал сторонников разблокировать улицы. Вероятно, ему удалось достичь каких-то договоренностей. Но позже он вновь обратился к митингующим: "Политических торгов не будет. Революция продолжается. Все на площадь Республики!"

До этого он сообщал, что ведет переговоры с депутатами Республиканской партии, очевидно, минуя руководство РПА. А днем ранее изложил свою программу: "На пост премьера должен быть назначен кандидат от народа, затем должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы".

Сотрудники правоохранительных органов на улице в Ереване. 25 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В том, что власть достанется именно ему, у Пашиняна сомнений нет. Он, в частности, объявил, что вскоре все политзаключенные (видимо, члены группировки "Сасна црер", захватившие в июле 2015 года полк полиции в Ереване) будут освобождены. "В кратчайшие сроки все политзаключенные должны выйти на свободу. Здесь двух мнений быть не может. Мы решим этот вопрос, как только у нас будут соответствующие полномочия. Подождите еще несколько дней", — категорично высказался лидер протестов.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкНикол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване
Митинг в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Массовые протесты в Ереване, вызванные избранием бывшего президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства, начались 16 апреля. После конституционного референдума 2015 года Армения стала парламентской республикой, полнота власти сосредоточена в руках премьер-министра, избираемого Национальным собранием (парламентом).

Саргсян подал в отставку 23 апреля. По законодательству в течение семи дней после этого депутаты парламента имеют право выдвигать кандидатов на пост главы правительства, затем проводится открытое голосование. Республиканская партия Армении согласилась на досрочные выборы в Национальное собрание, но возражает против избрания на пост главы кабмина Пашиняна, расценивая это требование как антиконституционное. У оппозиционного блока "Елк" Пашиняна в парламенте девять мест из 105.

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