В Мехико стартовали дни Москвы

МЕХИКО, 26 апр – РИА Новости. Дни Москвы начались в четверг в столице Мексики праздничным выступлением ансамбля "Золотое кольцо".

В программе мероприятий – гала-концерт Московского камерного оркестра имени Шнитке, футбольные матчи московской юношеской команды "Чертаново" с мексиканской профессиональной юношеской сборной третьего дивизиона, а также с мексиканской юношеской командой "Ангелы Мехико". Кроме того, состоится сеанс одновременной игры в шахматы от российского гроссмейстера.

"Мы привезли вам из Москвы наши теплые сердца, между Москвой и Мехико существует крепкая, добрая дружественная связь, как между Россией и Мексикой в целом, кто бы что ни говорил", — заявил на церемонии открытия Дней Москвы на центральной площади Мехико российский посол Эдуард Малаян.

Глава московской делегации, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин остановился на футбольном аспекте в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу в России. "Через полтора месяца мы будем принимать в числе других мексиканскую футбольную сборную. Мы будем обязательно болеть за мексиканцев, чтобы сборная Мексики вышла в финал", – заявил Черемин под одобрительные аплодисменты собравшихся на площади зрителей.

Он отметил, что мексиканская фан-зона в Москве является одной из самых больших, причем расположена в 200 метрах от Красной площади. Во время чемпионата там будет проходить кулинарный фестиваль "Вкус Мексики".

В пятницу Дни Москвы продолжатся проведением презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Москвы, а также круглого стола по вопросам сотрудничества в области организации дорожного движения.