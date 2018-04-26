Трамп признался, что остался в Москве после конкурса красоты в 2013 году

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что не сразу улетел из Москвы по завершении конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2013 году, и тем самым опроверг слова экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Как сообщил ранее бывший глава ФБР, во время одной из встреч с ним президент Трамп дважды отрицал, что останавливался на ночь в Москве после конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2013 году.

На основе записок Коми, сделанных в ходе общения с Трампом, некоторые СМИ пришли к выводу, что президент солгал Коми, так как данные о перемещении частного самолета Трампа говорили о нескольких днях пребывания в Москве.

"Он (Джеймс Коми — ред.) говорит, что я не ночевал там. Конечно, я оставался там. Я оставался на очень короткое время. Его (Коми) записка говорит, что я улетел сразу… Я никогда не говорил, что я сразу улетел", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее Минюст США передал в нижнюю палату конгресса копии нескольких заметок, которые Коми делал во время разговоров с Трампом до своего увольнения с поста главы ФБР.

Эти записи являются частью расследования, которое ведет офис специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Законодатели требовали, чтобы им дали возможность ознакомиться с ними.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе.