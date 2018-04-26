Белый дом опубликовал фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала фотографии со встречи экс-директора ЦРУ Майка Помпео, утвержденного в четверг на пост госсекретаря США, с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он проделает отличную работу, помогая президенту США (Дональду Трампу) возглавлять наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова", — написала Сандерс.
Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah— Sarah Sanders (@PressSec) 26 апреля 2018 г.
Ранее в четверг Трамп сообщил в эфире телеканала Fox News, что северокорейская сторона "очень хочет встретиться". Он также заявил, что Помпео "не должен был встречаться с Ким Чен Ыном, но он встретился".
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.