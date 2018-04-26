Представители властей США осматривают резиденцию генконсульства РФ в Сиэтле

СИЭТЛ, 26 апр — РИА Новости. Представители американских властей осматривают территорию и резиденцию генерального консульства РФ в Сиэтле, присутствия полицейских у ворот не замечено, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Представители властей в гражданской одежде ходят по территории генконсульства и заходят внутрь резиденции. Одно транспортное средство припарковано рядом со зданием, другое – за ним. Периодически к генконсульству подъезжают автомобили, выходящие из них люди проходят на территорию российского диппредставительства.

К воротам резиденции больше не представлены полицейские. В среду три представителя полиции размещались у входа на территорию генконсульства. В настоящее время на месте событий не замечено представителей правоохранительных органов. Над зданием по-прежнему развевается российский флаг.

В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Позже официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику российский властей. В МИД РФ в свою очередь заявили, что США грубо нарушают международные правовые нормы в ситуации с резиденцией генконсула России в Сиэтле, это возмутительно и беспрецедентно.