Представители властей США осматривают резиденцию генконсульства РФ в Сиэтле

СИЭТЛ, 26 апр — РИА Новости. Представители американских властей осматривают территорию и резиденцию генерального консульства РФ в Сиэтле, присутствия полицейских у ворот не замечено, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
К воротам резиденции больше не представлены полицейские. В среду три представителя полиции размещались у входа на территорию генконсульства. В настоящее время на месте событий не замечено представителей правоохранительных органов. Над зданием по-прежнему развевается российский флаг.
В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Позже официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику российский властей. В МИД РФ в свою очередь заявили, что США грубо нарушают международные правовые нормы в ситуации с резиденцией генконсула России в Сиэтле, это возмутительно и беспрецедентно.