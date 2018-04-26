Депутат: Макрон выдвигает предложения, за которые не несет ответственности

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвигает разные предложения, за которые не несет ответственности, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.

"Я вообще ко всем идеям Макрона отношусь с определенным сомнением. Мне кажется, он проходит свои университеты и фонтанирует разного рода предложениями, за которые потом не несет никакой ответственности", — сказал Затулин РИА Новости в четверг.

По его мнению, президент Франции делает все для того, чтобы засветиться на международной арене.

"Я думаю, что России стоит разбираться, чего на самом деле хотят Макрон и все остальные, и к чему они готовы", — отметил парламентарий, отвечая на вопрос о готовности России присоединиться к такой коалиции в случае ее создания.