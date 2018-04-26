Родители погибшего после высылки из КНДР американца подали в суд на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Родители американского студента Отто Уормбиера, умершего в 2017 году почти сразу после освобождения из-под стражи в КНДР, подали в суд на власти в Пхеньяне, говорится в исковом заявлении.

В 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. После 17 месяцев заключения студент вернулся из КНДР тяжелобольным и вскоре скончался. Причины его смерти не выяснены.

"Иск подан в соответствии с тем, что Северная Корея взяла в заложники, незаконно задержала, пытала и убила молодого американского туриста Отто Уормбиера", — говорится в исковом заключении.

Истцы пишут, что Уормбиер вернулся в США уже после мозговой смерти, наступившей в результате пыток в КНДР.

Родители студента требуют от КНДР компенсации, но не уточняют сумму. Иностранные правительства обычно защищены от исков в американских судах так называемым суверенным иммунитетом, однако суд может сделать исключение, если придет к выводу, что правительство КНДР сознательно нарушало законы США.

Иск подан незадолго до саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который запланирован на май или начало июня. В КНДР находятся в заключении еще трое граждан США, и Вашингтон добивается их освобождения.