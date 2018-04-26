Земан: глава Минюста при выдаче Никулина в США нарушил чешский закон

ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Глава чешского Минюста Роберт Пеликан, принявший решение о выдаче в США обвиняемого в этой стране и в РФ в хакерстве россиянина Евгения Никулина, нарушил чешский закон, заявил в четверг вечером президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Решением главы чешского Минюста Пеликана россиянин в конце марта был выдан в США.

"Несколько дней назад я получил аналитический разбор ситуации с Никулиным, сделанный известным и уважаемым юристом, проректором Карлова университета Алешем Герлохом. Этот документ показывает, что Роберт Пеликан, который пока по-прежнему занимает пост министра юстиции, в деле господина Никулина и его выдачи в США не соблюдал наши законы", — сказал Земан.

По словам президента, поскольку глава Минюста уже объявил о своем уходе из правительства, наказать его за нарушение закона не представляется возможным. "Выпадение из состава кабинета — это тоже, своего рода, наказание", — сказал Земан.