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Захарова заявила, что Запад проводит политику за "синей тряпкой"

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сиэтле (18)
22:2326.04.2018
(обновлено: 23:04 26.04.2018)
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© SputnikОбстановка у российского генконсульства в СиэтлеОбстановка у российского генконсульства в Сиэтле
© Sputnik

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика западных партнеров России проходит в тайне, словно за синей тканью, которой представители американского госдепа закрыли от камер СМИ свое проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле.

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Представители США взломали замок на воротах резиденции генконсула РФ в Сиэтле

Российские дипломаты покидают консульство РФ в Сиэтле
© Sputnik / Людмила Чернова
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В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Позже официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику властей РФ. На опубликованных СМИ фотографиях видно, что сотрудники госдепа растянули синюю ткань на заборе консульства.

"Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно – мы взламываем", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".

"Парниковый эффект натуральный в госдепе", — отметила она. "Вся дипломатия; да какая там дипломатия – вся политика за такой синей тряпкой", — заявила Захарова.

Консульство России в Сан-Франциско
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
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Захарова отметила, что ей интересно, что будет делать представительница госдепа Хизер Науэрт, когда узнает "правду о своей стране".

"Эти лица себя в историю вписали, именно они будут олицетворять то, что США делали в 2018 году… как в свое время вписали себя в историю те, кто ратовал за Ирак", — заявила представитель МИД РФ. По ее словам, Россия нацелена на сотрудничество с США.

"Нет. Это программа, это политика, курс, который они провозгласили. У них такие же планы и такие же идеи в отношении целого ряда государств", — заявила Захарова в ответ на вопрос о том, исчерпан ли конфликт взаимной высылкой дипломатов или же последует его продолжение. Она напомнила об идущей торговой войне США с Китаем. "У них для каждого свои методы – нас можно только тряпкой, другое, наверное, страшно", — отметила она.

Резиденция российского генерального консула в Сиэтле.
© Sputnik / Людмила Чернова
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Ранее на брифинге Захарова назвала проникновение чиновников госдепа на территорию консульства "захватом" и заявила, что это грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

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