Захарова заявила, что Запад проводит политику за "синей тряпкой"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика западных партнеров России проходит в тайне, словно за синей тканью, которой представители американского госдепа закрыли от камер СМИ свое проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле.
"Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно – мы взламываем", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".
"Парниковый эффект натуральный в госдепе", — отметила она. "Вся дипломатия; да какая там дипломатия – вся политика за такой синей тряпкой", — заявила Захарова.
"Эти лица себя в историю вписали, именно они будут олицетворять то, что США делали в 2018 году… как в свое время вписали себя в историю те, кто ратовал за Ирак", — заявила представитель МИД РФ. По ее словам, Россия нацелена на сотрудничество с США.
"Нет. Это программа, это политика, курс, который они провозгласили. У них такие же планы и такие же идеи в отношении целого ряда государств", — заявила Захарова в ответ на вопрос о том, исчерпан ли конфликт взаимной высылкой дипломатов или же последует его продолжение. Она напомнила об идущей торговой войне США с Китаем. "У них для каждого свои методы – нас можно только тряпкой, другое, наверное, страшно", — отметила она.
США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.