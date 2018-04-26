Власти увеличили зону эвакуации вокруг НПЗ в США после взрыва

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Власти американского города Сьюпириор в штате Висконсин увеличили радиус зоны немедленной эвакуации в районе нефтеперерабатывающего завода после взрыва и последовавшего за ним пожара, говорится в Facebook полиции города.
"Новая информация по эвакуации: две мили к северу, три мили к востоку и западу и десять миль к югу. Пожалуйста, эвакуируйтесь немедленно", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что при взрыве пострадали около 20 человек, как минимум пятеро из которых доставлены в больницы.
Газета со ссылкой на одного из очевидцев сообщает, что здания дрожали на расстоянии одной мили от места взрыва.
Завод существует с 1950 года. Там работает около 180 человек. В прошлом году его приобрела канадская компания Husky Energy.