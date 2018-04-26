Власти увеличили зону эвакуации вокруг НПЗ в США после взрыва

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Власти американского города Сьюпириор в штате Висконсин увеличили радиус зоны немедленной эвакуации в районе нефтеперерабатывающего завода после взрыва и последовавшего за ним пожара, говорится в Facebook полиции города.

"Новая информация по эвакуации: две мили к северу, три мили к востоку и западу и десять миль к югу. Пожалуйста, эвакуируйтесь немедленно", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что при взрыве пострадали около 20 человек, как минимум пятеро из которых доставлены в больницы.

По словам начальника пожарной службы горда Сьюпериор Стива Панджера, предположительно, взорвалась небольшая емкость, в которой были или сырая нефть, или битум. После взрыва начался пожар. По информации издания Duluth News Tribune, после череды новых взрывов персонал был эвакуирован. Огонь сначала удалось взять под контроль, но затем он разгорелся повторно.

Газета со ссылкой на одного из очевидцев сообщает, что здания дрожали на расстоянии одной мили от места взрыва.

Завод существует с 1950 года. Там работает около 180 человек. В прошлом году его приобрела канадская компания Husky Energy.