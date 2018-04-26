На Украине запретили аспирин

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На Украине введен временный запрет на серию препарата "ацетилсалициловая кислота" (аспирин. – Прим. ред.) производства компании "Лубныфарм". Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Запрет был введен после сообщения о смерти пациента после употребления аспирина серии 150717. Гослекслужба Украины обязала все хозяйственные субъекты проверить наличие указанной серии препарата.

Аспирин оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Препарат входит в перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ и список жизненно необходимых препаратов России.