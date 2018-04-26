Эксперт рассказал, что потребуется для сохранения ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Соглашение по ядерной программе, заключенное Ираном и международным сообществом в 2015 году, необходимо сохранить, но это потребует усилий всех сторон, включая США и Россию, считает научный сотрудник Центра международных стратегических исследований (CSIS) в Вашингтоне Борис Тукас.

"Эта сделка является позитивным многосторонним соглашением, которое решает проблемы ядерного распространения, и оно должно оставаться в силе", — заявил Тукас РИА Новости.

Комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по разработке нового соглашения, эксперт отметил, что оно станет "одним из четырех столпов более широких усилий по решению долгосрочных проблем безопасности, с тем чтобы его (СВПД) можно было сохранить".

Встреча Макрона и президента США Дональда Трампа состоялась на этой неделе в Вашингтоне. После нее Макрон заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По его словам, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Тукас напомнил, что Трамп, который критикует СВПД, обеспокоен не только самим соглашением, но и сложными американо-иранскими отношениями. "К сожалению, это был элемент его кампании, в этом есть внутреннее измерение. А контрпродуктивная деятельность Ирана в регионе с 2015 года не помогла улучшить восприятие (Ирана со стороны) США", — добавил собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим сохранение существующего позитива от действия СВПД "потребует значительных усилий с обеих сторон".

"Макрон предлагает всеобъемлющий подход к разрядке региональной напряженности; Трамп, кажется, открыт для диалога, но Франция не может творить чудеса. Иран и Россия должны воспользоваться этой серьезной возможностью для диалога, мяч сейчас на их стороне… В настоящее время не предпринимаются всеобъемлющие усилия по стабилизации положения в регионе и укреплению доверия в долгосрочной перспективе. Это предложение (Макрона) является одним из путей превращения нынешней политической головоломки в долгосрочную стабилизацию", — добавил он.

В Москве ранее выразили серьезную обеспокоенность заявлениями президентов США и Франции по поводу ядерной сделки с Ираном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит "возможности для некоего переголосования по данному документу, внесения в него изменений или дополнений".

Со своей стороны представители Ирана заявляли, что выйдут из СВПД, если США перестанут соблюдать соглашение.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Американский лидер неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Свое решение о том, продлевать ли режим снятия санкций или нет, он обещал принять до 12 мая.