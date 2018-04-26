Эксперт рассказал, что потребуется для сохранения ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Соглашение по ядерной программе, заключенное Ираном и международным сообществом в 2015 году, необходимо сохранить, но это потребует усилий всех сторон, включая США и Россию, считает научный сотрудник Центра международных стратегических исследований (CSIS) в Вашингтоне Борис Тукас.
"Эта сделка является позитивным многосторонним соглашением, которое решает проблемы ядерного распространения, и оно должно оставаться в силе", — заявил Тукас РИА Новости.
Комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по разработке нового соглашения, эксперт отметил, что оно станет "одним из четырех столпов более широких усилий по решению долгосрочных проблем безопасности, с тем чтобы его (СВПД) можно было сохранить".
По его словам, в связи с этим сохранение существующего позитива от действия СВПД "потребует значительных усилий с обеих сторон".
"Макрон предлагает всеобъемлющий подход к разрядке региональной напряженности; Трамп, кажется, открыт для диалога, но Франция не может творить чудеса. Иран и Россия должны воспользоваться этой серьезной возможностью для диалога, мяч сейчас на их стороне… В настоящее время не предпринимаются всеобъемлющие усилия по стабилизации положения в регионе и укреплению доверия в долгосрочной перспективе. Это предложение (Макрона) является одним из путей превращения нынешней политической головоломки в долгосрочную стабилизацию", — добавил он.
В Москве ранее выразили серьезную обеспокоенность заявлениями президентов США и Франции по поводу ядерной сделки с Ираном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит "возможности для некоего переголосования по данному документу, внесения в него изменений или дополнений".
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.