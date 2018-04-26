Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Майк Помпео приступил к обязанностям госсекретаря США, сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Судья Верховного суда Сэмюэл Алито привел госсекретаря к присяге", — заявила она.

Сенат США одобрил кандидатуру бывшего главы ЦРУ в четверг, за него проголосовали 57 представителей штатов из 100. Помпео стал 70-м главой Госдепартамента.

Ожидается, что уже сегодня он направится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов альянса, в ходе которого стороны обсудят подготовку к июльской встрече на высшем уровне.

Ранее источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что глава МИД Сергей Лавров может встретиться с американским коллегой 21 мая на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Конкретной договоренности об этом пока нет, уточнил собеседник агентства.

Новый госсекретарь

Майк Помпео — выпускник Гарварда, до поступления на госслужбу работал юристом, занимался поставками оборудования для нефтяных месторождений.

В 2011-2017 годах представлял штат Канзас в конгрессе США, состоял в комитетах по разведке, энергетике и торговле, входил в спецкомиссию по расследованию теракта в ливийском Бенгази, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

С января 2017 года по март 2018 года занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

На слушаниях в сенате Помпео подтвердил, что выступает за жесткий курс в отношении России, Ирана, КНДР и Сирии, но при этом воспротивился клейму "ястреба", которое, по его словам, утратило всякий смысл.

Он также заявил, что намерен использовать все доступные инструменты воздействия на Москву, в том числе санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".