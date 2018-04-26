В Киеве на постаменте Вечного огня установили флаг "союза ветеранов АТО"

Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве. Архивное фото

Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Вечный огонь в Киеве установили флаги Украины и "союза ветеранов АТО". Об этом сообщила пользователь Facebook Ольга Карауш.

"Как минимум, с государственными стягами так не поступают. А если по большому счету: этот обелиск и Вечный Огонь создавали в память нашим дедам, погибшим в Великой Отечественной войне", — написала она.

По словам представителей "Всеукраинского союза ветеранов АТО", дежурящих в парке, флаги установили, чтобы отпугнуть от мемориала радикально настроенных националистов. Это произошло в ночь на 25 апреля, уточняет агентство "Украинские новости".

Вечный огонь в парке Славы в Киеве неоднократно подвергался нападениям вандалов. Так, весной прошлого года неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а в ноябре дважды заливали его цементом.