В Киеве на постаменте Вечного огня установили флаг "союза ветеранов АТО"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Вечный огонь в Киеве установили флаги Украины и "союза ветеранов АТО". Об этом сообщила пользователь Facebook Ольга Карауш.написала она.
По словам представителей "Всеукраинского союза ветеранов АТО", дежурящих в парке, флаги установили, чтобы отпугнуть от мемориала радикально настроенных националистов. Это произошло в ночь на 25 апреля, уточняет агентство "Украинские новости".
Вечный огонь в парке Славы в Киеве неоднократно подвергался нападениям вандалов. Так, весной прошлого года неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а в ноябре дважды заливали его цементом.