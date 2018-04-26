Британские депутаты продолжат добиваться ответов Цукерберга на их вопросы

ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости, Мария Табак. Комитет по культуре, СМИ и спорту Великобритании продолжит настаивать на том, чтобы основатель и глава Facebook Марк Цукерберг ответил на вопросы парламентариев, так как они сочли ответы директора компании по технологиям Майка Шрепфера неудовлетворительными.

Комитет проводит расследование под названием "Фейковые новости". В рамках расследования парламентарии изучают, в том числе, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года.

"Парламентарии пришли к выводу, что большинство ответов господина Шрепфера относительно ведения дел Facebook, в том числе касательно приватности и защиты данных пользователей, а также касательно отношений с Cambridge Analytica и связанными с ней компаниями, были неудовлетворительными", — говорится в сообщении комитета, текст которого был передан в РИА Новости.

Ранее Цукерберг отказался выступать в Лондоне, отправив вместо себя Шрепфера.

"Мы полагаем, что учитывая большое количество остающихся вопросов к Facebook, Марк Цукерберг все равно должен предстать перед комитетом. Мы обратили внимание на сообщения, что он намерен посетить Европу в мае, чтобы дать показания в Европейском парламенте, и потребуем, чтобы он предстал перед комитетом до 24 мая", — отметил, в свою очередь, глава комитета Дэмиан Коллинз.

Недавно Цукерберг два дня отвечал на вопросы в конгрессе США.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.