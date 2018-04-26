В Ереване завершился очередной митинг оппозиции

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018

ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Очередной митинг оппозиции завершился в четверг в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Лидер протестного движения заявил на митинге, что намерен стать премьером на выборах 1 мая, и не пойдет в это вопросе ни на какие сделки с властями.

Он также сообщил, что в пятницу и субботу с группой сторонников отправится в города Гюмри и Ванадзор, а остальным участника демонстраций посоветовал отдохнуть пару дней, отметив, что с 29 апреля акции возобновятся с новой силой.

Акция протеста завершилась концертом и шествием.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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