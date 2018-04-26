Источник назвал дату возможной встречи Лаврова и Помпео

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ближайшая возможность для встречи главы МИД РФ и нового госсекретаря США Майка Помпео представится в Буэнос-Айресе 21 мая "на полях" министерской встречи G20, однако конкретной договоренности пока нет, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кандидатура Помпео прошла в четверг процедуру окончательного голосования в сенате США. Его предшественник Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом в марте. Причиной, по данным американских СМИ, стали разногласия между ними по КНДР и Ирану.

"Ближайшая возможность будет в Буэнос-Айресе на встрече "двадцатки", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что дипломаты встретятся, если Помпео поедет на это мероприятие в Аргентину.

В любом случае, по словам источника, конкретной договоренности о переговорах с американским коллегой пока нет.