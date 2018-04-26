В ООН назначили спецпосланника по Мьянме

ООН, 26 апр — РИА Новости. Урегулированием ситуации в Мьянме после эскалации там религиозного конфликта займется швейцарский дипломат Кристина Шранер-Бургенер. О ее назначении спецпосланником генерального секретаря ООН по Мьянме было официально объявлено в четверг.

На данный момент 55-летняя Шранер-Бургенер является послом Швейцарии в Германии. До этого, с 2009 по 2015 год она являлась послом в Таиланде.

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по вопросу назначения спецпосланника были консультации с властями Мьянмы и другими игроками в регионе.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Более полумиллиона рохинджа бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние несколько месяцев после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.