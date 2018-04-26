Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря, за его кандидатуру проголосовало 57 сенаторов из 100.

Ранее экс-директора ЦРУ поддержал комитет сената по иностранным делам — с перевесом всего в два голоса из-за сопротивления демократов. Со второй попытки за Помпео проголосовали 11 из 20 членов комиссии (в его составе 11 республиканцев и 10 демократов). Он стал первым в истории кандидатом, которого утвердили с таким небольшим перевесом.

После получения одобрения от сената кандидату остается принять присягу, после чего он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве госсекретаря. Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, хотя формально исполняющим обязанности внешнеполитического ведомства является первый заместитель главы Госдепа Джон Салливан.

Источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что переговоры Помпео с главой МИД Сергеем Лавровым могут состояться уже 21 мая в Буэнос-Айресе, где пройдет саммит стран "двадцатки". Конкретной договоренности о встрече с американским коллегой пока нет, уточнил собеседник агентства.

На прошлой неделе Помпео провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.

Новый госсекретарь

Майк Помпео — выпускник Гарварда, до поступления на госслужбу работал юристом, занимался поставками оборудования для нефтяных месторождений.

В 2011-2017 годах представлял штат Канзас в конгрессе США, состоял в комитетах по разведке, энергетике и торговле. Также был членом спецкомиссии по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

С января 2017 года по март 2018 года был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.