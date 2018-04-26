Британия считает, что сделка с Ираном нейтрализует его ядерную программу

ООН, 26 апр — РИА Новости. Великобритания убеждена, что заключенное с Тегераном в 2015 году соглашение нейтрализует иранскую ядерную программу, заявила постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

"Так постпред Израиля упомянул СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), я бы хотела напомнить позицию Соединенного Королевства. Позиция ясна. Мы считаем, что это ключевое соглашение, которе делает мир безопаснее и вносит вклад в региональную и мировую безопасность, нейтрализуя угрозу обладания Ираном ядерным оружием. Мы работаем со всеми партнерами пока дискуссия по СВПД идет вперед", — сказала Пирс.

В своей речи на заседании постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что страна "не позволит режимам, которые хотят нас разрушить, получить ядерное оружие". "Иран должен прекратить развитие и испытание программы баллистических ракет. Дата окончания соглашения должна быть продлена или устранена", — подчеркнул Данон.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая, как ожидается, объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.