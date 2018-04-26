Глава Еврокомиссии призвал Турцию освободить двух греческих военных

БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию освободить двух задержанных греческих военных, назвав действия Анкары в Восточном Средиземноморье и Эгейском море незаконными.
"Греция много сделала, в частности, для обеспечения правильного функционирования нашего соглашения с Турцией (по мигрантам — ред.). Я знаю, как это трудно, особенно в то время, когда Турция продолжает вести незаконные действия в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море", — заявил Юнкер, выступая в четверг в парламенте Греции. Текст выступления распространила пресс-служба Еврокомиссии.
"Когда мы встречались недавно в Варне с президентом Реджепом Эрдоганом, мы ему ясно напомнили обязательство Турции соблюдать международное право и добрососедские отношения, нормализовать отношения со всеми государствами-членами ЕС, в том числе, конечно, Кипром", — напомнил он.
"Мы не забываем, ни сегодня и ни вчера, про двух греческих военных, которые остаются в тюрьме в Турции. Пусть мне не говорят, что присутствие двух греческих солдат на турецкой территории представляет угрозу для безопасности Турции. Это не так, и поэтому нужно освободить этих двух военных", — отметил Юнкер.
Корабли турецкого флота блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра для итальянской нефтяной компании Eni, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза ранее призвали Турцию прекратить активность в исключительной экономической зоне Кипра.