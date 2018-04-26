Трамп проведет двустороннюю встречу с Мэй во время визита в Британию

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с премьером Британии Терезой Мэй во время планирующегося визита в Соединенное Королевство, подтвердил официальный представитель британского премьер-министра.

Ранее Белый дом сообщил о том, что визит Трампа в Британию запланирован на 13 июля.

Источник в канцелярии премьера сообщил позже РИА Новости, что этот визит будет не государственным, а рабочим.

"Президент США посетит Британию 13 июля. Он проведет двусторонние переговоры с премьер-министром во время визита. Дальнейшие детали будут оглашены позже", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении официального представителя премьер-министра Великобритании.