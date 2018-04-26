Иванишвили согласился возглавить правящую партию Грузии

ТБИЛИСИ, 26 апр – РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили согласился вернуться в политику и возглавить партию. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

"Хочу сказать, что я от своего имени и от всей команды предложил и попросил основателя нашей партии, чтобы он возглавил партию. И я рад, что господин Бидзина Иванишвили дал согласие", — сказал Квирикашвили.

Иванишвили появился на политической арене в 2011 году, основав партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия". По итогам парламентских выборов 2012 года она в коалиции с другими оппозиционными силами пришла к власти. Так завершилось девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

В 2013 году, после того, как кандидат "Грузинской мечты" Георгий Маргвелашвили выиграл президентские выборы, Иванишвили ушел из политики, заявив, что его основная задача выполнена. Однако, как утверждает оппозиция, он продолжает управлять страной из-за кулис.

Осенью 2018 года в Грузии пройдут последние прямые президентские выборы.

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