Киев проигнорировал "пасхальное" перемирие в Донбассе, заявил Лукашевич

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Киев проигнорировал "пасхальное" перемирие в Донбассе и в апреле наращивает военное присутствие у линии соприкосновения, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 38 нарушениях перемирия за сутки.

"Пасхальное" перемирие так и вовсе было напрочь Киевом проигнорировано. В апреле мы видим последовательное наращивание военного присутствия киевских силовиков у линии соприкосновения, усиление обстрелов, в особенности, гражданских объектов", — заявил Лукашевич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

По его словам, похоже, что "теперь именно гражданская инфраструктура и мирные жители стали привычными целями силовиков".

"Ответственность Киева за срыв перемирия очевидна. ВСУ не опубликовали приказы о запрете нарушения режима прекращения огня", — отметил Лукашевич. По его словам, к линии соприкосновения стянуто значительное количество техники киевских силовиков.