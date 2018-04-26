В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальные архивы США опубликовали 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве президента Джона Кеннеди. Это последняя партия материалов, публикация которых началась еще в июле 2017 года.
Как отмечается, вся информация, которая до сих пор засекречена, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.
Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал президент Джордж Буш — старший. Согласно ему, все материалы должны были оставаться секретными в течение 25 лет, но по истечении этого срока могли увидеть свет, если это одобрит глава государства.
В 2017 году президент Дональд Трамп принял решение рассекретить эти документы.