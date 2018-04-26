Facebook не нашел рекламы Cambridge Analytica, связанной с Brexit

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Социальная сеть Facebook не обнаружила рекламных объявлений, связанных с референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза, которую напрямую заказывала бы компания Cambridge Analytica или ее британский филиал SCL Group. Об этом сообщается в показаниях главного директора компании по технологиям Майка Шрепфера, которые он дал британскому парламентскому комитету по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.

"Мы не обнаружили каких-либо связанных с референдумом объявлений или страниц на Facebook, которые управлялись бы напрямую Cambridge Analytica или SCL Group", — говорится в показаниях Шрепфера, размещенных на сайте британского парламента.

При этом представитель социальной сети заявил, что канадская IT-компания AggregateIQ (AIQ), которая, по некоторым данным, связана с Cambridge Analytica, потратила на связанную с посвященными референдуму страницами рекламу до 2 миллионов долларов.

Шрепфер сообщил, что Facebook обнаружили платежи и связи в администрировании между Cambridge Analytica, ее британским филиалом SCL Group и канадской AIQ. Детали рекламных компаний социальная сеть передала в Управление британского комиссара по информации (британский информационный регулятор ICO) и избирательную комиссию Британии.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на избирательную комиссию сообщала, что организации-сторонники Brexit передали около 3,5 миллиона фунтов компании AggregateIQ, занимающейся web-разработками и онлайн-рекламой. Как утверждалось, организация сторонников выхода Британии из ЕС Vote Leave предала AIQ около 40% своего бюджета.

О связи AIQ и Cambridge Analytica ранее сообщал бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли. В выступлении перед парламентом Британии Уайли заявил, что AIQ разрабатывала специальную программу для поиска сторонников Республиканской партии перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Кроме того, газета the Observer со ссылкой на экс-волонтера Vote Leave Шахмира Санни сообщила, что AIQ "практически являлась подразделением" Cambridge Analytica.

При этом газета отмечала, что заявления в отношении Cambridge Analytica усилили давление на ведущих политиков-участников кампании Vote Leave. В частности, речь шла о советнике премьер-министра страны Терезы Мэй Стивене Паркинсоне, главе МИД Великобритании Борисе Джонсоне и министре по делам окружающей среды Майкле Гоуве.

Компания AggregateIQ на сайте опровергала принадлежность к Cambridge Analytica, подчеркнув, что, в частности, никогда не заключала с аналитической компанией контрактов.

В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.