Жителя Одессы задержали за распространение антиукраинских листовок

Реакция на события на Украине. Апрель 2018 (97)

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе местного жителя в распространении сепаратистских открыток, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя", — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что во время обыска у злоумышленника правоохранители обнаружили антиукраинской продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность, а также большое количество холодноӥ оружия.

Изъятии предметы направлены для проведения экспертизы.

Ранее начальник главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что полиция Одессы с 28 апреля перейдет на усиленный режим работы в связи с майскими праздниками и памятными мероприятиями, посвященными годовщине трагедии "2 мая".