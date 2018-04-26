Захарченко пообещал передать документы о расстрелах во время Майдана в суд

Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014

Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что вывез с Украины документы по госперевороту и расстрелам на Майдане, он пообещал передать их в суд.

Бывший чиновник подчеркнул, что власти пытались скрыть свои преступления и даже согласовали закон об уничтожении улик.

"Первым законом, который был принят на Украине Верховной радой, был закон, согласно которому все улики и доказательства в отношении людей, принимавших участие в государственном перевороте, подлежат уничтожению", — сказал Захарченко на пресс-конференции.

Экс-министр добавил, что в отношении любого владельца документов могли возбудить уголовное дело, поэтому он решил вывезти их в Россию.

"Эти документы я буду предоставлять тому суду, который реально, объективно, всесторонне решит провести расследование", — пояснил он.

Захарченко также заявил, что убийства на Майдане в феврале 2014 года совершали три независимые друг от друга группы снайперов.

"Эти три группы были не связаны между собой напрямую… Первая — те, которые во всем признаются, типа Бубенчика, и те, кто открыто с охотничьим оружием вышел на Майдан", — сказал он.

Еще одной группой снайперов, по словам экс-министра, были "грузинские снайперы".

"Но есть и третья группа, которую Парубий (спикер Верховной рады Андрей Парубий. — Прим. ред.) скромно называет "третьей силой". Эта группа зашла тайно на Майдан и так же тайно с этого Майдана ушла. Так же тайно было доставлено оружие на места, откуда они стреляли. И так же его потом оттуда удалили", — добавил он.