"Никто не был жестче". Трамп оценил свое отношение к России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал о суровом подходе к Москве.

В телефонном разговоре с журналистами Трамп подчеркнул, что у него нет тайного сговора с русскими.

Американский лидер также отметил, что до него никто так жестко не отстаивал государственные интересы. В качестве доказательства Трамп предложил ведущим Fox News спросить о его суровости у Владимира Путина.

В этом контексте глава американского государства упомянул введенные США пошлины на поставку алюминия и высылку 60 дипломатов.

"Никто не был жестче, никто даже не был близок к этому. А мы слышим этот вздор!" — подытожил Трамп.

В марте Белый дом ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. США обосновали такие меры соображениями национальной безопасности. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Вашингтон приостановил действие сборов до 1 мая.

Кроме того, в начале апреля США расширили санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 24 российских бизнесмена и чиновника и 14 компаний. Причины усиления санкционного давления связаны с обвинениями в кибератаках, ситуацией на Украине и в Сирии, но "прежде всего, с попытками России подорвать западную демократию", заявили в американской администрации.